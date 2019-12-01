Ярошенко: здорово, что Елисеев начинает раскрываться сейчас, а не в 30 лет

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал завоевание бронзовой медали российским биатлонистом Матвеем Елисеевым в первой личной гонке сезона – спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
«Настолько давно Матвей выступает, что я после третьего места заглянул в интернет посмотреть, сколько ему лет. А парень-то у нас только-только в самом расцвете по биатлонным меркам! Ему только 26 лет, здорово, что он начинает раскрываться сейчас. Сейчас пришла его биатлонная зрелость, и хорошо, что сейчас, а не в 30 лет. Тот возраст, когда нужно совершенствоваться.
Он молодец, отстрелял чисто, самое главное. Мы понимаем, что сегодня у кого-то лучше самочувствие, у кого-то будет завтра, это биатлон. Было бы четвёртое место, уже было бы гораздо обиднее. С нулём попадает в призы – это здорово. Когда у нас спортсмены без промахов не попадают в призы – это беда", — приводит слова Ярошенко РИА «Новости».
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