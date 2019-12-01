Обставили Фуркада! Есть первая медаль сборной России по биатлону

Целая толпа россиян

Первый день Кубка мира для России получился противоречивым. В супермиксте наша пара заняла низкое 12-е место, зато в смешанной эстафете финишировала четвёртой. По первой гонке трудно было однозначно сказать, кто и на что готов. То ли спортсменам помешали стартовый мандраж и сильный ветер на стрельбище, то ли низкий уровень готовности. Конечно, второго не хотелось. Проверить это можно было только одним способом – в личной гонке.

Кубок мира по биатлону. 1-й этап. Женская спринтерская гонка. LIVE У сборной России не всё получилось в смешанных эстафетах. Может быть, получится добыть первую медаль сезона в индивидуальных гонках?

Во второй день Кубка мира мужчины побежали спринт. Россию представляли аж семеро гонщиков: Латыпов, Малышко, Логинов, Гараничев, Елисеев, Поршнев и Бабиков. Даже у норвежцев или французов было меньше народу, а всё из-за личной квоты победителя Кубка IBU Бабикова.

Устал и сдал

Уже в первых номерах в гонку ушли два представителя российской сборной: Эдурад Латыпов (№2) и Дмитрий Малышко (№4). Дмитрий, к сожалению, вычеркнул себя из претендентов на высокие места уже на лёжке – два промаха. Эдуард держался дольше: первую стрельбу он провёл отлично, но ходом очень сильно соперникам уступил. А затем, видимо, подустав на втором круге, дважды выстрелил мимо на «стойке» – тоже без шансов. Из первой десятки стоило отметить только француза Эмильена Жаклена, который ходом мог бы бороться с лидерами, но промазал два раза.

Логинов побыл первым

Во второй стартовой группе через одного стартовали Александр Логинов и Тарьей Бё. Норвежец оказался первым, кто на выходе с первого огневого рубежа превзошёл отличное время Латыпова. Логинов также отстрелял чисто, но ходом уступил Бё-старшему десять секунд. На втором круге проиграл ещё немножко, однако всё подравняла стрельба. Логинов допустил один промах, стреляя быстро, а Бё выцеливал десятую мишень и всё равно не попал – отрыв сократился до 0,3 секунды.



Логинов на третьем круге чуть сбавил темп. Сражаться в скорости с Бё он был не в силах. Саша довольствовался тем, что в финишном створе выиграл заочную дуэль у норвежца Бьонтегорда и даже побыл на первой строчке. Но меньше чем через минуту на финиш накатил Тарьей Бё, отыгравший на заключительном круге восемь секунд, и Логинов стал вторым.



Немного за кадром борьбы Логинова и Бё остался Гараничев. Он тоже допустил всего один промах, но бежал очень медленно. Отставание от норвежца на финише составило минуту и 13 секунд.

Йоханнес вне конкуренции

Следующий ключевой тандем шёл на дистанции в пяти минутах позади: Йоханнес Бё и Мартен Фуркад ушли на дистанцию друг за другом. Норвежец по дистанции мчал немного быстрее, но промахнулся, а француз послал в цель пять выстрелов и на второй круг ушёл с отрывом в 13 секунд.



На второй огневой рубеж Бё-младший и Фуркад пришли одновременно и поменялись ролями: Бё был спокоен как удав и закрыл все пять мишеней, а его соперник задрожал – промахнулся дважды. Йоханнес ушёл на третий круг первым – в 10 секундах от старшего брата и в 20 от Фуркада.

Победитель Кубка мира по сравнению с прошлым годом слабее не стал: на третьем круге он только ускорился, и на финиш пришёл первым, оторвавшись на 20 секунд от старшего брата и ещё больше выиграв у всех остальных. Фуркад же был не так хорош: он мог рассчитывать только на третье место после братьев Бё, но в итоге на финишной прямой доли секунды проиграл Логинову.

Есть первая медаль!

И когда болельщики сборной России уже начинали осторожно праздновать бронзу Логинова, в сражение биатлонных супергероев неожиданно вмешался простой человек – Матвей Елисеев. Десять точных выстрелов позволили ему после «стойки» обогнать на девять секунд самого Бё, однако радоваться было рано. На третьем круге ему явно не хватало скорости: Йоханнесу Матвей по чистой скорости проиграл 30 секунд, а Тарьею – чуть больше 20. На финиш Елисеев сумел накатить, но всё равно в финишном протоколе оказался третьим – после двух норвежцев.



Таким образом, в концовке гонки на пьедестале оказались Йоханнес Бё, Тарьей Бё и Матвей Елисеев. Александр Логинов – четвёртый, Мартен Фуркад – пятый. Теоретические шансы разбить эту группу были только у норвежца Йоханнеса Дале, однако он промахнулся на «стойке». Поршнев и Бабиков, кстати, выступили неплохо, но и не поразили заняли места в четвёртом десятке.



Есть первая медаль России в новом сезоне! Браво, Матвей – так держать!