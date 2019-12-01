Миронова: будем исправлять ошибки в стрельбе и показывать результат

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Допустив три промаха и показав второе время на лыжне, Миронова стала 15-й.
«Я расстроилась, что допустила три промаха, потому что ногами чувствовала себя хорошо. Влияла ли установка на стрельбе на результат? Да, я встала на 30-ю установку. Там ветра меньше, чем в середине стрельбища, ближе к стене и так не дует. Сейчас меня больше волнует моя «лёжка». Стоя, я видела этот промах, допустила его, потому что поторопилась. А лёжа, мне было абсолютно непонятно, откуда взялись эти два штрафа.
Вторая скорость дня? Для меня это приятная информация, я не знала. Будем исправлять ошибки в стрельбе и показывать результат. В этот раз я получила удовольствие от гонки. Максимально отработала каждый участок, учитывая вчерашние ошибки», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
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