Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Миронова — 15-я

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Вирер допустила 1 промах. Ставшая второй норвежка Марте Рёйселанд зашла на два штрафных круга. Бронзовый призёр, чешка Маркета Давидова, была точна в стрельбе.
Лучшая из россиянок Светлана Миронова допустила 3 промаха и показала 15-й результат. Лариса Куклина и Тамара Воронина успешно стреляли, но уступили соперницам более 30 секунд на последнем круге. Со второго огневого рубежа Куклина выходила с седьмым результатом, а финишировала 18-й. 16-е время Ворониной за последний круг преватилось в 29-е.
Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция
Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Доротея Вирер (Италия) — 19.48,5 (1 штрафной круг).
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) — отставание 8,6 (2).
3. Маркета Давидова (Чехия) — + 11,9 (0)…
15. Светлана Миронова (Россия) — +52,8 (3)…
18. Лариса Куклина (Россия) — +57,7 (1)...
29. Тамара Воронина (Россия) — +1.19,6 (1)…
51. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.53,0 (3)...
61. Виктория Сливко (Россия) — +2.12,9 (2)...
78. Кристина Резцова (Россия) — +2.56,9 (3).
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