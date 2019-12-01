Фуркад: я снова начал получать удовольствие от гонок

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о готовности к новому сезону. Семикратный победитель Кубка мира занял пятое место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

«Прошлый сезон меня глубоко огорчил. Растерял всю свою силу, пространство для манёвра, а куда, не понимал. Лето для меня прошло непросто, но сейчас сезон начался, и я ощущаю дикое желание снова стать лучшим. На летнем чемпионате мира во Франции и в Шушене я снова начал получать удовольствие от гонок», — цитирует Фуркада «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Фуркад занял 12-е место в общем зачёте Кубка мира.

Спринтерскую гонку выиграл норвежец Йоханнес Бё. Второе место занял его брат Тарьей Бё. Тройку лучших замкнул россиянин Матвей Елисеев.