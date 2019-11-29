Губерниев: Фуркад уже начинает подстилать соломку

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от противостояния француза Мартена Фуркада и норвежца Йоханнеса Бё в предстоящем сезоне.

«Сможет ли Фуркад вернуться на свой уровень образца чемпионских сезонов? Я очень на это надеюсь, но на летнем чемпионате Франции он выглядел неубедительно. И зная Мартена, вижу, что он уже начинает подстилать соломку. Говорит в интервью, мол, будет Олимпиада в Париже, что не биатлоном единым. И это меня очень тревожит, потому что, конечно, было бы здорово увидеть прежнего Фуркада.

Йоханнес объявил, что в январе он будет в декретном отпуске, у него жена запланировала роды на это время и он будет с ней. А если он пропустит этап-другой, то, конечно, это будет хороший раздражитель. Многие захотят побороться за победу в отсутствие норвежца», — цитирует Губерниева «RT на русском».

Губерниев также выразил уверенность, что Александр Логинов останется лидером сборной России.

«Александр — сильный спортсмен, очень одарённый. Но в любом случае очевидно, что Логинов продолжит быть лидером сборной. Хотя я очень рассчитываю, что блеснёт и кто-то из молодых. Посмотрим», — сказал Губерниев.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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