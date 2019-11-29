Губерниев: Фуркад уже начинает подстилать соломку

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от противостояния француза Мартена Фуркада и норвежца Йоханнеса Бё в предстоящем сезоне.
«Сможет ли Фуркад вернуться на свой уровень образца чемпионских сезонов? Я очень на это надеюсь, но на летнем чемпионате Франции он выглядел неубедительно. И зная Мартена, вижу, что он уже начинает подстилать соломку. Говорит в интервью, мол, будет Олимпиада в Париже, что не биатлоном единым. И это меня очень тревожит, потому что, конечно, было бы здорово увидеть прежнего Фуркада.
Йоханнес объявил, что в январе он будет в декретном отпуске, у него жена запланировала роды на это время и он будет с ней. А если он пропустит этап-другой, то, конечно, это будет хороший раздражитель. Многие захотят побороться за победу в отсутствие норвежца», — цитирует Губерниева «RT на русском».
Губерниев также выразил уверенность, что Александр Логинов останется лидером сборной России.
«Александр — сильный спортсмен, очень одарённый. Но в любом случае очевидно, что Логинов продолжит быть лидером сборной. Хотя я очень рассчитываю, что блеснёт и кто-то из молодых. Посмотрим», — сказал Губерниев.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
- 29 ноября 2019
-
16:23
-
14:31
-
13:16
-
12:41
-
09:27
-
09:10
-
00:07
- 28 ноября 2019
-
23:37
-
22:42
-
22:12
-
21:52
-
21:51
-
20:26
-
19:07
-
17:36
-
17:14
-
14:29
-
13:30
-
13:09
-
13:03
-
11:41
-
10:44
-
00:01
- 27 ноября 2019
-
21:31
-
17:57
-
16:57
-
15:55
-
15:14
-
14:48
-
13:20
-
12:00
-
10:39
-
00:44
- 26 ноября 2019
-
23:25
-
19:11