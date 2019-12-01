Тренер Норвегии — о возможном отстранении России: ВАДА должно быть стыдно

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе рассказал, что будет расстроен, если решением ВАДА российские биатлонисты будут отстранены от участия в международных соревнованиях.

«Я расстроюсь. Честно, я думаю, это перебор. Само собой, люди, причастные к допинговым делам, должны быть изолированы. Но при чём здесь молодые атлеты? Считаю, ВАДА должно быть стыдно. Такое решение много чести агентству не сделает. Не могу представить биатлон без российского флага», — сказал Мазе в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Если 9 декабря исполком ВАДА примет рекомендации комитета по соответствию, Россия не сможет принимать крупные соревнования и выступать на турнирах под национальным флагом в течение четырёх лет. Причина санкций – манипуляции с базами данных Московской антидопинговой лаборатории, переданными ВАДА в январе 2019 года.