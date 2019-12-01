Тренер рассказал о причинах отсутствия в сборной России Павловой и Кайшевой

Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын объяснил, почему Евгения Павлова, Валерия Васнецова и Ульяна Кайшева не попали в состав национальной сборной на Кубок мира и Кубок IBU.
«По факту получилось, что из-за травм процентов на 40 меньше нагрузки Павлова выполняла в межсезонье. Постоянно срывы. Можно было грузить её и попытаться что-то вытянуть, но тогда мы точно потеряли бы спортсменку.
По Лере Васнецовой также в подготовительном периоде были сбои и здесь тоже занимались восстановлением. То есть она не форсировала в этом сезоне. Посмотрим, как будет. Думаю, после декабря она будет плотнее выступать. У Ульяны Кайшевой некорректный ответ на физическую нагрузку», — сказал Норицын в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
Напомним, по итогам минувшего сезона Международный союз биатлонистов назвал Павлову «лучшим новичком».
- 1 декабря 2019
-
23:19
-
23:07
-
22:21
-
22:02
-
21:49
-
21:39
-
21:30
-
21:03
-
20:21
-
20:06
-
19:38
-
19:38
-
18:45
-
18:37
-
18:09
-
17:25
-
17:21
-
16:52
-
16:33
-
16:25
-
15:59
-
15:33
-
13:31
-
11:22
-
09:50
- 30 ноября 2019
-
23:30
-
23:16
-
22:54
-
22:37
-
21:16
-
21:04
-
20:40
-
19:19
-
18:59
-
18:53