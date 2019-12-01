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Тренер рассказал о причинах отсутствия в сборной России Павловой и Кайшевой

Тренер рассказал о причинах отсутствия в сборной России Павловой и Кайшевой
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын объяснил, почему Евгения Павлова, Валерия Васнецова и Ульяна Кайшева не попали в состав национальной сборной на Кубок мира и Кубок IBU.

«По факту получилось, что из-за травм процентов на 40 меньше нагрузки Павлова выполняла в межсезонье. Постоянно срывы. Можно было грузить её и попытаться что-то вытянуть, но тогда мы точно потеряли бы спортсменку.

По Лере Васнецовой также в подготовительном периоде были сбои и здесь тоже занимались восстановлением. То есть она не форсировала в этом сезоне. Посмотрим, как будет. Думаю, после декабря она будет плотнее выступать. У Ульяны Кайшевой некорректный ответ на физическую нагрузку», — сказал Норицын в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Напомним, по итогам минувшего сезона Международный союз биатлонистов назвал Павлову «лучшим новичком».

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