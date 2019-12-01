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Биатлонистка Миронова стала второй в спринте на Кубке мира, но только ходом

Светлана Миронова
Алексей Адамов
Миронову точно учат стрелять? Промахи оставили быстрейшую россиянку без медали
Светлана Миронова пулей неслась по трассе, но стрельба снова поставила крест на медальных надеждах. Неужели с этим ничего нельзя сделать?
Биатлон / Кубок мира 0

Биатлонный сезон стартовал, да как! Первая же личная гонка принесла сборной России медаль. Матвей Елисеев отлично прошёл спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде и завоевал бронзу. В женской гонке на 7,5 км с двумя рубежами ожидания российских болельщиков были не столь высокими, но каждая из шести наших девушек выходила на старт спринта, чтобы опровергнуть не самые радужные прогнозы.

Гонка показала, что в женской сборной России действительно есть кому добывать медали. Но, естественно, не сегодня. Сезон же только начался, мы вкатываемся.

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. Спринт 7,5 км
01 декабря 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Окончено
1
Доротея Вирер
Италия
19:48.5
2
Марте Рёйселанд
Норвегия
+8.6
3
Маркета Давидова
Чехия
+11.9

Первая же россиянка удивляет

В стартовой группе собралось сразу несколько фавориток. Тем приятнее, что на их фоне очень здорово начала гонку наша Лариса Куклина. Россиянка быстро и чисто провела первую стрельбу и долго оставалась в промежуточной тройке, проигрывая только Доротее Вирер и Денизе Херрман. Отодвинуть Ларису на четвёртую позицию смогла только Тириль Экхофф, стартовавшая в третьей десятке. Хорошая скорость вкупе с безупречной работой на рубеже позволили норвежке возглавить протокол. Блестяще разогналась и россиянка Светлана Миронова, но два промаха на «лёжке» выписали ей почти минутное отставание.

Тем временем первая стартовая группа вовсю стреляла из положения стоя. Куклина шла по дистанции медленнее Вирер и Херрман, однако промахи лидеров давали ей шанс. К сожалению, Лариса тоже не обошлась без ошибки. С одним неточным выстрелом Куклина после второй стрельбы уступала Вирер 27.2 секунды. Помимо итальянки наверху расположились Марте Рёйселанд, компенсировавшая два промаха на «лёжке» высочайшей скоростью и чистой «стройкой», а также Францисская Пройс, поразившая все 10 мишеней. А вот Экхофф «стойку» завалила, допустившая аж четыре ошибки.

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Воронина отошла от провала

Из спортсменок, стартовавших в середине группы, хорошо смотрелась Ханна Эберг, но два промаха на второй стрельбе заставили шведские трибуны ахнуть. А интригу в борьбе за золото возродила Маркета Давидова. Чешка ушла на последний круг второй, отставая от Вирер на 3,7 секунды. На последнем круге Маркета не только не обошла Вирер, но и упустила 16-секундное преимущество над Рёйселанд. Зато чешке удалось подвинуть Пройс и подняться на третью позицию.

Совсем не задалась гонка у лидера сборной России Екатерины Юрловой-Перхт. Катя допустила три промаха и много проиграла лучшим по дистанции. Зато порадовали Миронова и Воронина. Светлана сделала три промаха, но за счёт потрясающей скорости на трассе обошла Куклину, промахнувшуюся лишь раз, и едва не попала в топ-10. Тамара же смогла отойти от провала в синглмиксте и провела спринт очень достойно. Один необязательный промах на «стойке» подпортил впечатление и не позволил ей бороться за первую десятку. Но то, как спортсменка собралась, вызывает уважение.

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Миронова — вторая, но 15-я

Во второй половине гонки российские болельщики пристально следили за Кристиной Резцовой и Викторией Сливко. Дочь олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону к двум промахам на «лёжке» добавила незакрытую мишень на «стойке» и налила немало воды на мельницу скептиков, сомневавшихся в целесообразности её приглашения в сборную. Сливко же стреляла чуть лучше, но со скоростью испытывала колоссальные проблемы.

Пожалуй, главным положительным итогом спринта стала вторая скорость перемещения по дистанции у Светланы Мироновой. Проиграла она лишь Рёйселанд, но если норвежка завоевала серебро, то россиянка замкнула топ-15. Куклина стала 18-й, Воронина – 29-й. Остальным россиянкам набрать очки в зачёт Кубка мира не удалось. Обладательницей первой личной победы в сезоне стала Вирер, компанию которой на пьедестале составили Рёйселанд и Маркета Давидова.

Будем верить, что однажды на их месте окажутся и российские биатлонистки. А что нам ещё остаётся?

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