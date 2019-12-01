Миронову точно учат стрелять? Промахи оставили быстрейшую россиянку без медали

Светлана Миронова пулей неслась по трассе, но стрельба снова поставила крест на медальных надеждах. Неужели с этим ничего нельзя сделать?

Биатлонный сезон стартовал, да как! Первая же личная гонка принесла сборной России медаль. Матвей Елисеев отлично прошёл спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде и завоевал бронзу. В женской гонке на 7,5 км с двумя рубежами ожидания российских болельщиков были не столь высокими, но каждая из шести наших девушек выходила на старт спринта, чтобы опровергнуть не самые радужные прогнозы.



Гонка показала, что в женской сборной России действительно есть кому добывать медали. Но, естественно, не сегодня. Сезон же только начался, мы вкатываемся.

Первая же россиянка удивляет

В стартовой группе собралось сразу несколько фавориток. Тем приятнее, что на их фоне очень здорово начала гонку наша Лариса Куклина. Россиянка быстро и чисто провела первую стрельбу и долго оставалась в промежуточной тройке, проигрывая только Доротее Вирер и Денизе Херрман. Отодвинуть Ларису на четвёртую позицию смогла только Тириль Экхофф, стартовавшая в третьей десятке. Хорошая скорость вкупе с безупречной работой на рубеже позволили норвежке возглавить протокол. Блестяще разогналась и россиянка Светлана Миронова, но два промаха на «лёжке» выписали ей почти минутное отставание.



Тем временем первая стартовая группа вовсю стреляла из положения стоя. Куклина шла по дистанции медленнее Вирер и Херрман, однако промахи лидеров давали ей шанс. К сожалению, Лариса тоже не обошлась без ошибки. С одним неточным выстрелом Куклина после второй стрельбы уступала Вирер 27.2 секунды. Помимо итальянки наверху расположились Марте Рёйселанд, компенсировавшая два промаха на «лёжке» высочайшей скоростью и чистой «стройкой», а также Францисская Пройс, поразившая все 10 мишеней. А вот Экхофф «стойку» завалила, допустившая аж четыре ошибки.

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Воронина отошла от провала

Из спортсменок, стартовавших в середине группы, хорошо смотрелась Ханна Эберг, но два промаха на второй стрельбе заставили шведские трибуны ахнуть. А интригу в борьбе за золото возродила Маркета Давидова. Чешка ушла на последний круг второй, отставая от Вирер на 3,7 секунды. На последнем круге Маркета не только не обошла Вирер, но и упустила 16-секундное преимущество над Рёйселанд. Зато чешке удалось подвинуть Пройс и подняться на третью позицию.

Совсем не задалась гонка у лидера сборной России Екатерины Юрловой-Перхт. Катя допустила три промаха и много проиграла лучшим по дистанции. Зато порадовали Миронова и Воронина. Светлана сделала три промаха, но за счёт потрясающей скорости на трассе обошла Куклину, промахнувшуюся лишь раз, и едва не попала в топ-10. Тамара же смогла отойти от провала в синглмиксте и провела спринт очень достойно. Один необязательный промах на «стойке» подпортил впечатление и не позволил ей бороться за первую десятку. Но то, как спортсменка собралась, вызывает уважение.

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Миронова — вторая, но 15-я

Во второй половине гонки российские болельщики пристально следили за Кристиной Резцовой и Викторией Сливко. Дочь олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону к двум промахам на «лёжке» добавила незакрытую мишень на «стойке» и налила немало воды на мельницу скептиков, сомневавшихся в целесообразности её приглашения в сборную. Сливко же стреляла чуть лучше, но со скоростью испытывала колоссальные проблемы.



Пожалуй, главным положительным итогом спринта стала вторая скорость перемещения по дистанции у Светланы Мироновой. Проиграла она лишь Рёйселанд, но если норвежка завоевала серебро, то россиянка замкнула топ-15. Куклина стала 18-й, Воронина – 29-й. Остальным россиянкам набрать очки в зачёт Кубка мира не удалось. Обладательницей первой личной победы в сезоне стала Вирер, компанию которой на пьедестале составили Рёйселанд и Маркета Давидова.



Будем верить, что однажды на их месте окажутся и российские биатлонистки. А что нам ещё остаётся?