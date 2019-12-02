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Т. Бё: я ждал и ждал, но всё-таки провалился

Т. Бё: я ждал и ждал, но всё-таки провалился
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал выступление в спринте на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), где он занял второе место. Победу одержал его брат Йоханнес. Тройку призёров замкнул россиянин Матвей Елисеев.

«Гонки здесь, в Эстерсунде, — это всегда вызов. Каждый спортсмен решает проблему с ветром по-своему, но, думаю, главное на этом этапе — не сдаваться, даже допустив ошибку на огневом. Да, последний выстрел на „стойке“ был правда тяжёлым! Я ждал и ждал, но всё-таки провалился! Это часть игры!

Сейчас я просто рад находиться на пьедестале вместе с братом. Чувствую, что постепенно набираю форму и становлюсь сильнее, так что я счастлив!» — приводит слова Бё Biathlon.com.ua.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону-2019/20.

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