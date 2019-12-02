Призёр чемпионата мира по биатлону: в России идёт пропаганда допинга

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина рассказала, как реагирует на допинговый скандал вокруг российского спорта. 9 декабря исполком ВАДА объявит решение о статусе РУСАДА.

«Пресса рулит, поэтому хочешь не хочешь, а нас это коснётся. Хотелось бы, чтобы всё это закончилось. Не тянули бы, а сказали «А» или «Б». А какой смысл затягивать процесс?



Конечно, дотянули до такого состояния, что сложно что-то скрывать. Если поймали за руку, лучше принять наказание, сделать выводы и начать всё с чистого листа. Сейчас родители видят, какой бардак творится в лёгкой атлетике, в зимних видах спорта, и думают, а стоит ли туда отдавать своих детей. Надо ли им это? У нас идёт пропаганда допинга. Люди думают, что вот он примет и потом жить хорошо будет, трудоустроится на какие-то посты. Мы своим отношением показываем, что ничего за этот допинг у нас не будет. Нужно принять какие-то меры, чтобы бороться с этим. Мы должны очиститься хотя бы сами перед собой. Иногда надо пожертвовать чем-то, чтобы наше следующее поколение стало лучше, и сейчас этот момент настал», — цитирует Сорокину News.ru.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Источник: в базе Московской лаборатории нашли махинации по 2 биатлонистам из РФ