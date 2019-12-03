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Сборная России в Эстерсунде провела тренировку под проливным дождём. Видео

Сборная России в Эстерсунде провела тренировку под проливным дождём. Видео
Биатлон / Кубок мира 0

Завтра, 4 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка. При этом в Эстерсунде (Швеция) с утра не прекращается проливной дождь, а температура воздуха плюс 5.

Тем не менее угрозы проведению гонки пока нет. Организаторы рассчитывают, что расписание не придётся менять, передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Сборная России, несмотря на непогоду, в полном составе вышла на тренировку. Все российские биатлонисты, попавшие в заявку на первый этап Кубка мира, готовы завтра стартовать.

Видео тренировки сборной России доступно на «Чемпионате».

1 декабря российский биатлонист Матвей Елисеев занял третье место в спринтерской гонке.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

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