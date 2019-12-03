Сорокина: Санёк Логинов, как всегда, вырулил нашу эстафету

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина оценила выступление российских биатлонистов на старте сезона. В супермиксте Россия стала 12-й, в смешанной эстафете — четвёртой, а в спринте лучший результат среди россиян продемонстрировал Матвей Елисеев, занявший третье место.

«Матвей просто молодец. Надеюсь, в этом сезоне будет выступать ещё лучше. Он показал себя хорошим бойцом, хотя в сингл-миксте у него были неурядицы в стрельбе. Думаю, что в этом сезоне он должен поверить в себя и показывать и дальше, на что способен.



Санёк Логинов, как всегда, вырулил нашу эстафету. Димка Малышко пока не очень хорошо стреляет, но, надеюсь, в других погодных условиях ему будет легче. Конечно, мы болеем за всех и хотим, чтобы был результат. Пока есть за что и поругать, и похвалить, но хочется прежде всего поддержать. Надеюсь, они сделают выводы из своих просчётов и станут мудрее в тренировочном процессе. От гонки к гонке нужно прибавлять за счёт анализа ошибок, которые можно не допускать в следующий раз. Когда ты будешь работать над ошибками после каждой гонки, результат не заставит себя ждать. Единственное, что если спортсмен не готов физически, тут и анализ не поможет», — цитирует Сорокину News.ru.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон 2019/20.