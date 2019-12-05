Текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Эстерсунде

Сегодня, 5 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 18:20 мск.



Первой из россиянок в гонку отправится Светлана Миронова, получившая восьмой стартовый номер. Затем в борьбу вступят Екатерина Юрлова-Перхт (23-й), Лариса Куклина (48-й), Виктория Сливко (67-й), Тамара Воронина (72-й) и Кристина Резцова (87-й).



Действующая обладательница Кубка мира, двукратный призёр Олимпийских игр, итальянская биатлонистка Доротея Вирер стартует 11-й.



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текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону. 1-й этап. Индивидуальная гонка. Девочки, вы как? LIVE Сегодня, 5 декабря, на этапе Кубка мира в Эстерсунде состоится женская индивидуальная гонка. Все фото, видео и фишки — в нашей трансляции.