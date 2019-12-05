Кубок мира по биатлону. 1-й этап. Индивидуальная гонка. Девочки, вы как? LIVE

Сегодня, 5 декабря, на этапе Кубка мира в Эстерсунде состоится женская индивидуальная гонка. Все фото, видео и фишки — в нашей трансляции.

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ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона и болельщики сборной России. Первый этап Кубка мира в Эстерсунде сегодня, 5 декабря, продолжится женской индивидуальной гонкой на 15 км. Это по-настоящему серьёзное испытание выносливости и стрелковых качеств спортсменок. Будем надеяться, что россиянки смогут преодолеть его с честью, тем более что сборную России будут представлять сразу шесть спортсменок, и каждая при удачном раскладе может забраться высоко. Не пропустите классную гонку!