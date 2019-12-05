Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Статьи /

Биатлон, Кубок мира 2019-2020. Онлайн-трансляция 05 декабря 2019

Сборная России по биатлону, Лариса Куклина
«Чемпионат»
Кубок мира по биатлону. 1-й этап. Индивидуальная гонка. Девочки, вы как? LIVE
Сегодня, 5 декабря, на этапе Кубка мира в Эстерсунде состоится женская индивидуальная гонка. Все фото, видео и фишки — в нашей трансляции.
Биатлон / Кубок мира 0

ГОНКИ ДНЯ:
*** 18:20 мск. ОНЛАЙН женской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь

Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона и болельщики сборной России. Первый этап Кубка мира в Эстерсунде сегодня, 5 декабря, продолжится женской индивидуальной гонкой на 15 км. Это по-настоящему серьёзное испытание выносливости и стрелковых качеств спортсменок. Будем надеяться, что россиянки смогут преодолеть его с честью, тем более что сборную России будут представлять сразу шесть спортсменок, и каждая при удачном раскладе может забраться высоко. Не пропустите классную гонку!

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019