Кубок мира по биатлону. 1-й этап. Индивидуальная гонка. Девочки, вы как? LIVE
Сегодня, 5 декабря, на этапе Кубка мира в Эстерсунде состоится женская индивидуальная гонка. Все фото, видео и фишки — в нашей трансляции.
ГОНКИ ДНЯ:
*** 18:20 мск. ОНЛАЙН женской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь
Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины
ОНЛАЙН ДНЯ
07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона и болельщики сборной России. Первый этап Кубка мира в Эстерсунде сегодня, 5 декабря, продолжится женской индивидуальной гонкой на 15 км. Это по-настоящему серьёзное испытание выносливости и стрелковых качеств спортсменок. Будем надеяться, что россиянки смогут преодолеть его с честью, тем более что сборную России будут представлять сразу шесть спортсменок, и каждая при удачном раскладе может забраться высоко. Не пропустите классную гонку!
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