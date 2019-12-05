Фуркад объяснил свой провал в минувшем сезоне

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями от победы в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде и назвал причину неудач в минувшем сезоне.

«Наверное, ответ на неудачи прошлого сезона в том, что во время тренировочного процесса в межсезонье я хотел стать ещё сильнее, но превысил свои возможности. Вышло, что к началу сезона я уже был истощён. Этим летом мы поступили умнее и сосредоточились на восстановлении, я остался доволен подготовкой. Наверное, победа сегодня — одно из самых крупных моих достижений в карьере. Прошлый сезон был действительно трудным — я не был уверен, что когда-нибудь снова смогу вернуться. Я боролся со своими сомнениями, со своими чувствами, а также со своими товарищами по команде! Такие высокие результаты нашей сборной — это прекрасно, но также это вызов. Эти парни рядом делали каждую тренировку намного сложнее, чем раньше. Они стали сильнее, превозмогая себя, если раньше у меня было над ними преимущество, то сейчас оно растаяло! Теперь я должен делать всё идеально, чтобы на финише оказаться выше их.



Я впервые победил в гонке на 20 км уже после того, как собрал победы в других дисциплинах биатлона. Думаю, индивидуальная гонка очень подходит мне, поэтому у меня такое большое количество побед в этой дисциплине. Да, здесь один промах может отбросить тебя далеко от пьедестала, но также тут важно быть сфокусированным на протяжении всей дистанции, а мчаться в одиночку по трассе среди деревьев во время заката… мне нравится. Для кого-то это может быть тяжело, но я правда люблю это ощущение.



Кроме того, я в 14-й раз победил здесь, в Эстерсунде, и это мой лучший результат по победам на этапах Кубка мира. Люблю это место», — цитирует Фуркада Biathlon.com.ua.

На прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде Мартен не завоевал ни одной награды, а в общем зачёте Кубка мира сезона-2018/19 стал 12-м.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.