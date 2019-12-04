Фуркад и три мушкетёра. Потрясающий результат французов на Кубке мира

Вспомнить всё

Биатлонную классику – индивидуальную гонку – давно хотят исключить из календаря Кубка мира. Мол, биатлонный жанр, с которого всё начиналось, давно себя изжил и стал очень скучным. Кому же хочется смотреть долгую гонку на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами, когда в программе давно есть спринты, масс-старты и супермиксты. Однако из года в год индивидуальные гонки нет-нет, но появляются в календаре. В сезоне 2019/20 – уже на первом этапе.

В воде по колено. Российские биатлонисты в шведском «болоте» проиграли французам Фуркад снова выиграл индивидуальную гонку. Четверо россиян попали в топ-15. Хорошо, но хочется большего.

Сборную России в Эстерсунде представляли семь человек: Латыпов, Логинов, Малышко, Елисеев, Гараничев, Поршнев и Бабиков – последний по индивидуальной квоте победителю Кубка IBU. Спринт показал, что наши парни способны показать хороший результат уже на старте сезона, поэтому в медали верилось. Но, конечно, не дремали и соперники. В первую очередь победы жаждал Мартен Фуркад, прекрасно знающий, как выиграть гонку на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами, но истосковавшийся по победам за прошлый год.

Забегая вперёд, можно сказать одно: Мартен вспомнил, как побеждать.

Норвежский ориентир

Учитывая тёплую погоду в Эстерсунде, все ведущие биатлонисты закономерно выбрали первую стартовую группу, чтобы не месить снежную кашу в середине или конце гонки. Йоханнесу Бё достался 16-й стартовый номер, Фуркаду – 20-й. И именно по результатам этой пары и стоило вести всех соперников. Норвежец первый круг прошёл с лучшим результатом, закрыв все пять мишеней, и установил мощный ориентир. Француз шёл чуть спокойнее – шесть секунд отставания от конкурента.

В темпе лидеров и примерно с той же скоростью работали Бё-старший, немец Долль и француз Детьё. Лукас Хофер и Симон Шемпп по дистанции тоже шли бодро, но на первой «лёжке» по разу промахнулись, получив по штрафной минуте. Что до российских спортсменов, стартовавших в первой-второй группах, то Логинов и Латыпов стреляли точно, но ходом по итогам первого круга уступали Бё-младшему почти полминуты. Малышко промахнулся разок – и уже полторы.

Бё, что происходит?

На втором круге Йоханнес почему-то сбавил. То ли подустал, то ли раскладка такая – всё-таки в гонке на 20 километров нужно и силы поэкономить. Однако трудности были не только на лыжне, но и на стрельбище – промах пятым выстрелом отбросил норвежца от группы лидеров. В то же время Мартен Фуркад и ногами был хорош, и на стрельбе всё сделал чётко – первое место. Совсем рядом с французом держались Бенедикт Долль (+11,0) и Тарьей Бё (+14,9).

«ВАДА должно быть стыдно!» Российский биатлон теперь защищает даже Фуркад «Доказательства на стол!» Лидеры мирового биатлона не понимают, за что хотят наказать сборную России. И только Самуэльссон – за.

Латыпов на первой «стойке» допустил сразу три промаха. Малышко – два. А вот Логинов отработал отлично и подключился к группе преследователей Фуркада – 31 секунда от француза. Увы, но и поддержать Сашу было некому: мазали и Гараничев, и Поршнев, и Елисеев.

Из более поздних номеров в борьбу за медали включились немногие. Немец Арнд Пайффер шёл по дистанции примерно так же, как и Логинов. Его соотечественник Бенедикт Долль претендовал на многое, но на третьем и четвёртом рубежах промахнулся два раза. За счёт чистой стрельбы в топе держался Ветле Шоста Кристиансен, а также с одним промахом здорово выглядел Детьё. А вот Бё провалился совсем – по итогам всей гонки он ходом проиграл Фуркаду больше двух минут!

Французское доминирование

Мартен Фуркад на третьем круге показал всю серьёзность своих намерений в этом сезоне. Третий круг француз прошёл так мощно, что от того же Логинова оторвался ещё почти на полминуты. Стрелял на второй «лёжке» Мартен так же отлично, как и бежал. И если бы и на четвёртом рубеже он закрыл все мишени, то вопрос о победителе бы исчез. Но Фуркад промахнулся один раз.

И тем самым дал отличный шанс соперникам. В первую очередь Детьё, который при том же одном промахе ушёл с четвёртого рубежа в девяти секундах от Бё. Логинов же в этой ситуации при чистой стрельбе боролся не за золото, а лишь за бронзу – ногами французам он проиграл ту минуту, которую сэкономил на стрельбище. На третьем рубеже всё было безупречно, а вот на «стойке» появились проблемы. Два промаха – две минуты – и место даже вне цветочной церемонии.

Сил, чтобы сопротивляться Фуркаду, у Детьё не хватило. Мартен почти положил себе в карман золото, а Симон – серебро. На третьем месте был ещё один француз – Кентен Фийон Майе допустил три промаха, но бежал так быстро, что опередил всех, более точно стрелявших конкурентов. У Гараничева был призрачный шанс разбить французское трио с одной штрафной минутой, но на последней «стойке» он получил вторую и откатился куда-то во вторую десятку.

Французское трио в итоге оформилось в пятёрку: Фуркад, Детьё, Фийон Майе и Жаклен заняли места с первого по четвёртое. Потрясающий результат! Было ли такое когда-либо раньше?

Россияне на финише тоже оказались плотной группой: Елисеев, Логинов и Гараничев, чисто стрелявший Бабиков – все на границе первой десятки. Неплохо. Но до французов, конечно, далеко.