Мошкова и Галушкин победили в суперспринте на втором этапе Кубка России
Биатлонисты Екатерина Мошкова и Иван Галушкин выиграли суперспринты в рамках второго этапа Кубка России. Женские соревнования проходят в Тюмени, мужские — в Увате.
Биатлон. Кубок России. Второй этап
Суперспринт. Женщины. Тюмень
1. Екатерина Мошкова – 18.42,1 (2).
2. Евгения Павлова – +2,2 (1).
3. Ольга Мощенкова – +19,5 (1).
4. Наталья Ушкина – +25,6 (2).
5. Анна Никулина – +28,2 (3).
10. Валерия Васнецова – +51,5 (2)...
22. Ульяна Кайшева – +2.21,6 (8).
Суперспринт. Уват. Мужчины
1. Иван Галушкин – 14.27,4 (0).
2. Семён Сучилов – +0,1 (1).
3. Игорь Малиновский – +2,6 (0).
4. Дмитрий Абашев – +2,7 (0).
5. Пётр Пащенко – +15,6 (3).
21. Максим Цветков – +1.08,7 (1)...
25. Алексей Слепов – +1.26,2 (4).
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
Кубок мира по биатлону. 1-й этап. Индивидуальная гонка. Девочки, вы как? LIVE
Сегодня, 5 декабря, на этапе Кубка мира в Эстерсунде состоится женская индивидуальная гонка. Все фото, видео и фишки — в нашей трансляции.
- 5 декабря 2019
-
16:58
-
16:37
-
15:53
-
14:25
-
12:26
-
12:06
-
11:06
-
10:54
-
10:30
-
10:00
-
09:02
-
01:02
-
00:25
- 4 декабря 2019
-
23:42
-
23:16
-
23:07
-
22:29
-
21:34
-
20:59
-
20:47
-
20:46
-
20:42
-
20:37
-
20:30
-
20:29
-
20:21
-
20:19
-
19:44
-
19:08
-
15:47
-
14:53
-
14:39
-
13:42
-
12:35
-
12:09
Партнерский контент