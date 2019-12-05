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Мошкова и Галушкин победили в суперспринте на втором этапе Кубка России

Мошкова и Галушкин победили в суперспринте на втором этапе Кубка России
Биатлон / Прочие турниры 0

Биатлонисты Екатерина Мошкова и Иван Галушкин выиграли суперспринты в рамках второго этапа Кубка России. Женские соревнования проходят в Тюмени, мужские — в Увате.

Биатлон. Кубок России. Второй этап
Суперспринт. Женщины. Тюмень
1. Екатерина Мошкова – 18.42,1 (2).
2. Евгения Павлова – +2,2 (1).
3. Ольга Мощенкова – +19,5 (1).
4. Наталья Ушкина – +25,6 (2).
5. Анна Никулина – +28,2 (3).
10. Валерия Васнецова – +51,5 (2)...
22. Ульяна Кайшева – +2.21,6 (8).

Суперспринт. Уват. Мужчины
1. Иван Галушкин – 14.27,4 (0).
2. Семён Сучилов – +0,1 (1).
3. Игорь Малиновский – +2,6 (0).
4. Дмитрий Абашев – +2,7 (0).
5. Пётр Пащенко – +15,6 (3).
21. Максим Цветков – +1.08,7 (1)...
25. Алексей Слепов – +1.26,2 (4).

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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