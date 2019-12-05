Мошкова и Галушкин победили в суперспринте на втором этапе Кубка России

Кубок мира по биатлону. 1-й этап. Индивидуальная гонка. Девочки, вы как? LIVE

Сегодня, 5 декабря, на этапе Кубка мира в Эстерсунде состоится женская индивидуальная гонка. Все фото, видео и фишки — в нашей трансляции.