Юрлова: готова ли к эстафете? Если скажут, побежим, куда деваться

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Трасса была полегче, чем у ребят вчера. У нас не было сырости. А снег, который прошёл, особо не испортил трассу. Она была быстрой и жёсткой. Основная задача была — координационно правильно пройти дистанцию: аккуратно работать на спусках, выбирать места пожёстче в подъём. Никаких нареканий к трассе нет.

На первой «стойк»е, к сожалению, был порывистый ветер. Сначала слева, потом справа. Наверное, это сказалось на промахах. Последнюю «стойку» старалась работать как можно быстрее, было небольшое затишье. Но не прошёл один габарит.

Ходом пока недовольна. Только со второй половины дистанции начала чувствовать отталкивание. Вначале была какая-то небольшая суета. Будем разбираться с тренерами, почему так вышло. Готова ли к эстафете? Если скажут, побежим, куда деваться», — сказала Юрлова-Перхт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.

