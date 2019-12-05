Сливко: если меня отправят на Кубок IBU — так тому и быть

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала итоги индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде. С четырьмя промахами она показала 65-е время.



«В Тюмени перед сезоном я болела и очень тяжело себя чувствую функционально. Из-за этого не получается качественно отработать на рубежах. Это уже третий старт в этом сезоне, чувствую себя пока не очень хорошо. Я же пропустила всю работу, все отборочные старты. Можно сказать, что «вкатка» мне вообще не удалась.



Если отправят на Кубок IBU — так тому и быть. Ничего страшного. Это тоже соревнования достаточно высокого уровня, там есть с кем бороться, потолкаться, посоревноваться. На Кубке IBU нет такого напряжения. Тебя не показывают по телевизору, никто особо внимания не обращает, ты просто спокойно бегаешь и стараешься показать результат, чтобы попасть в основную команду.

Но, конечно, на Кубке мира бегать круче. Это значит, что ты среди лучших в России, заслужил место в сборной, борешься с лучшими биатлонистами мира. Это очень круто», — заявила Сливко в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.