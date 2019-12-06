Бабиков не поедет на этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров подтвердил, что на второй этап Кубка мира, который пройдёт в Хохфильцене, поедет тот же самый состав команды, который выступал в Эстерсунде. Исключение составит только Антон Бабиков, который выступал на первом этапе как победитель Кубка IBU прошлого сезона.

«Ротации не будет. Мы с руководством сразу договорились, что не должны лишить спортсменов возможности отобраться по тем критериям, которые были оглашены.

Дальнейшие планы по Антону Бабикову? Будем согласовывать с руководством, потому что на Кубок IBU у нас тоже уже много спортсменов. Сейчас это всё будет решаться. С Антоном был предварительный разговор ещё в России, что ему надо отбираться в команду на контрольных стартах вместе со всеми. У нас были освобождены только два человека — Гараничев и Логинов. К сожалению, он не отобрался даже на соревнования уровня Кубка IBU. То, что он не останется на Кубке мира, было решено заранее. Мы привезли сюда шесть спортсменов, которые отобрались по критериям», — сказал Белозёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.

Этап Кубка мира в Хохфильцен е (Австрия) пройдёт 13–15 декабря.