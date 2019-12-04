«Я не чувствую, что это дно». Зачем биатлонист Бабиков так себя критикует?

Антон Бабиков наконец-то порадовал болельщиков отличным результатом. Несмотря на падение на финишном круге, позднюю стартовую группу, когда пришлось бежать по ещё более разбитой трассе, россиянин показал 14-е время на финише – лучший результат за последние два года на Кубке мира. И избежал промахов на всех рубежах в непростых условиях. Казалось бы, надо сохранять позитив, однако Антон очень критично отнёсся к своему выступлению и сказал, что спокойно отнесётся к возможному возвращению на Кубок IBU.

В воде по колено. Российские биатлонисты в «болоте» проиграли французам Фуркад снова выиграл индивидуальную гонку. Четверо россиян попали в топ-15. Хорошо, но хочется большего.

— Антон, поздравляем с хорошим результатом сегодня. Его же можно считать хорошим?

— Можно поздравить с хорошей стрельбой, а результат, конечно, не лучший. Он не отвратительный, но и далеко не идеальный.



— Четыре нуля – это же круто!

— Сегодня была хорошая погода для такой стрельбы, практически штиль на рубеже. Небольшие поправки на ветер были, но в целом было комфортно работать на стрельбище.



— Тем не менее, многие намазали по 4-5 раз сегодня.

— Вы знаете, это часто случается в биатлоне. У меня в памяти сразу всплывает спринт на чемпионате мира в Хохфильцене, когда при почти полном штиле только Бенедикт Долль сработал отлично и выиграл гонку. Возможно, ребята не смогли приспособиться к стрельбе после трудных условий на трассе и не справились.



— Если бы стартовали в первой группе, время на лыжне было бы получше?

— Оно, конечно, было бы лучше, но не существенно. Не настолько, чтобы все мной сегодня гордились после финиша и говорили, что вернулся тот Бабиков, которого они привыкли видеть. Разница была, но максимум секунд 30-40.

Бабиков выиграл кросс-спринт на чемпионате России по биатлону

— С чем связано такое отставание по дистанции? Лыжи нормально катили?

— По лыжам больших проблем я не заметил. На первом круге я комфортно работал за старшим Бё и мне было очень комфортно. Так что это проблема хода. Такие большие отставания особенно сильно проявляются на таких разбитых трассах. Мой ход сегодня можно назвать отвратительным – для меня самого, для болельщиков и для всех тех, кто умеет анализировать эти данные. Хотя глобально я не чувствую, что это какая-то катастрофа, что это дно, с которого не выбраться. На тренировках в Тюмени у меня была отличная скорость за неделю до контрольных стартов, поэтому нужно просто найти эту форму. Думаю, что исходя из моих результатов, у меня сейчас будет время поискать эту скорость.

— Сильно просели на последних кругах из-за такого состояния?

— Кстати, нет. У меня в целом сейчас очень крейсерская скорость. Ещё в спринте я понял, что даже если захочу выдать быстрый первый круг с риском потом провиснуть, то не смогу. Я это ощущаю даже на тренировках. Сейчас с этим ничего не поделать. И мне обидно, и людям. Надо сделать работу над ошибками. Думаю, что всё будет нормально. Слава богу, что в нашей команде есть ребята, которые здорово выступают за страну и дарят радость болельщикам. Всем остальным надо искать себя.

Без Шипулина, Бабикова и Цветкова. Вы хотели честный отбор, вы его получили Только спортивный принцип и никакого блата. СБР сдержал обещание и вызвал на Кубок мира сильнейших. Там много интересных фамилий.

— Есть мнение, что спортсмену нужно простартоваться на таком уровне, потому что иначе форму вернуть очень сложно, когда не соревнуешься с лучшими. Согласны?

— Нет какой-то единой схемы. Я бы хотел, чтобы в будущем в сборной России почаще меняли тренировочные места. Мы привыкли сидеть и тренироваться в одном месте. А сейчас начнутся переезды – сначала Хохфильцен, потом Анси. Эти переезды накладывают свой отпечаток. Пока ты ездишь туда-сюда, организму нужно время, чтобы адаптироваться к этой смене высоты и условий. Очень трудно рассчитать в этой ситуации, сколько именно тебе нужно гонок, чтобы найти оптимальную форму.



— То есть, не хватает навыков логистики?

— Это должен быть либо персональный навык в адаптации, либо грамотная логистика в целом. У нас есть уникальные ребята в сборной – Александр Логинов и Матвей Елисеев. Они настолько чувствуют своё тело, что по этому умению сравнимы с самыми топовыми спортсменами. Как мне кажется. Я не обладаю такими качествами, поэтому проявляются серьёзные ошибки в подготовке. Нужно всем учиться чувствовать своё тело так как они.



— Это проблема именно нашей сборной из-за сложной логистики в географическом плане?

— Конечно, европейцам в этом смысле проще, потому что они живут и соревнуются тут. Недавно видел фотографию, как, вроде бы, Долль заезжал домой во время подготовки. В плане логистики им легче, а в плане понимания своего организма их этому учат с юношеских лет. Я как-то общался с норвежцами и узнавал у них про это. Там, если спортсмен скажет, что он устал, тренер не будет заставлять его. Он понимает, что если спортсмена ещё нагрузить, он устанет ещё сильнее. И ничего хорошего из этого не выйдет. У нас немного по-другому. У нас осталось из старой школы, что чем дольше и сильнее тренируешься, тем будет лучше. Это работает не для всех.

— Какая у вас цель на этот сезон – закрепиться любым способом на Кубке мира или спокойно отнесётесь к возвращению на Кубок IBU?

— С такими результатами и скоростью я не многим могу помочь сборной, так что рассчитываю, что меня переведут на Кубок IBU. Посмотрим, в конечном итоге решать всё будут тренеры. Я очень надеюсь, что скоро найду свою скорость и буду полезен для сборной России. Если тренеры отправят меня туда, я абсолютно адекватно к этому отнесусь. Знаете, когда я в прошлом году соревновался на Кубке IBU с тем же Йоханнесом Далле, все говорили, что это за ноунейм.

— А сейчас этот «ноунейм» боролся за подиум в спринте на этапе Кубка мира и мог отобрать бронзу у Елисеева. Это же говорит о том, что и вы готовы бегать на таком уровне, не так ли?

— Хочется в это верить (улыбается). Там и другие молодые норвежцы на подходе. Я отношу себя всё же к немного другому поколению. Мне нужно то, что я умел раньше. А они идут по нарастающей.



— Вам же тоже далеко не 35 лет, находитесь в абсолютно нормальном биатлонном возрасте.

— Вы правы, возраст чувствуется скорее ментально, чем физически. Тело слушается меня нормально, тяжелее искать ключи к нему. Есть люди, которым подходит любой лом. У меня с возрастом тяжелее происходит поиск отмычек для хорошей формы(смеётся). Это не многолетняя усталость. Просто раньше легче думалось. Сейчас очень много мыслей, это не всегда хорошо. Иногда надо уметь всё отпустить и немного подурачиться.