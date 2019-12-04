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Российский биатлонист Антон Бабиков раскритиковал себя на этапе Кубка мира

Антон Бабиков
Александр Говоров
«Я не чувствую, что это дно». Зачем биатлонист Бабиков так себя критикует?
Антон признал свой лыжный ход отвратительным. Но при этом показал лучший результат за два года.
Биатлон / Кубок мира 0

Антон Бабиков наконец-то порадовал болельщиков отличным результатом. Несмотря на падение на финишном круге, позднюю стартовую группу, когда пришлось бежать по ещё более разбитой трассе, россиянин показал 14-е время на финише – лучший результат за последние два года на Кубке мира. И избежал промахов на всех рубежах в непростых условиях. Казалось бы, надо сохранять позитив, однако Антон очень критично отнёсся к своему выступлению и сказал, что спокойно отнесётся к возможному возвращению на Кубок IBU.

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— Антон, поздравляем с хорошим результатом сегодня. Его же можно считать хорошим?
— Можно поздравить с хорошей стрельбой, а результат, конечно, не лучший. Он не отвратительный, но и далеко не идеальный.

— Четыре нуля – это же круто!
— Сегодня была хорошая погода для такой стрельбы, практически штиль на рубеже. Небольшие поправки на ветер были, но в целом было комфортно работать на стрельбище.

— Тем не менее, многие намазали по 4-5 раз сегодня.
— Вы знаете, это часто случается в биатлоне. У меня в памяти сразу всплывает спринт на чемпионате мира в Хохфильцене, когда при почти полном штиле только Бенедикт Долль сработал отлично и выиграл гонку. Возможно, ребята не смогли приспособиться к стрельбе после трудных условий на трассе и не справились.

— Если бы стартовали в первой группе, время на лыжне было бы получше?
— Оно, конечно, было бы лучше, но не существенно. Не настолько, чтобы все мной сегодня гордились после финиша и говорили, что вернулся тот Бабиков, которого они привыкли видеть. Разница была, но максимум секунд 30-40.

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— С чем связано такое отставание по дистанции? Лыжи нормально катили?
— По лыжам больших проблем я не заметил. На первом круге я комфортно работал за старшим Бё и мне было очень комфортно. Так что это проблема хода. Такие большие отставания особенно сильно проявляются на таких разбитых трассах. Мой ход сегодня можно назвать отвратительным – для меня самого, для болельщиков и для всех тех, кто умеет анализировать эти данные. Хотя глобально я не чувствую, что это какая-то катастрофа, что это дно, с которого не выбраться. На тренировках в Тюмени у меня была отличная скорость за неделю до контрольных стартов, поэтому нужно просто найти эту форму. Думаю, что исходя из моих результатов, у меня сейчас будет время поискать эту скорость.

— Сильно просели на последних кругах из-за такого состояния?
— Кстати, нет. У меня в целом сейчас очень крейсерская скорость. Ещё в спринте я понял, что даже если захочу выдать быстрый первый круг с риском потом провиснуть, то не смогу. Я это ощущаю даже на тренировках. Сейчас с этим ничего не поделать. И мне обидно, и людям. Надо сделать работу над ошибками. Думаю, что всё будет нормально. Слава богу, что в нашей команде есть ребята, которые здорово выступают за страну и дарят радость болельщикам. Всем остальным надо искать себя.

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— Есть мнение, что спортсмену нужно простартоваться на таком уровне, потому что иначе форму вернуть очень сложно, когда не соревнуешься с лучшими. Согласны?
— Нет какой-то единой схемы. Я бы хотел, чтобы в будущем в сборной России почаще меняли тренировочные места. Мы привыкли сидеть и тренироваться в одном месте. А сейчас начнутся переезды – сначала Хохфильцен, потом Анси. Эти переезды накладывают свой отпечаток. Пока ты ездишь туда-сюда, организму нужно время, чтобы адаптироваться к этой смене высоты и условий. Очень трудно рассчитать в этой ситуации, сколько именно тебе нужно гонок, чтобы найти оптимальную форму.

— То есть, не хватает навыков логистики?
— Это должен быть либо персональный навык в адаптации, либо грамотная логистика в целом. У нас есть уникальные ребята в сборной – Александр Логинов и Матвей Елисеев. Они настолько чувствуют своё тело, что по этому умению сравнимы с самыми топовыми спортсменами. Как мне кажется. Я не обладаю такими качествами, поэтому проявляются серьёзные ошибки в подготовке. Нужно всем учиться чувствовать своё тело так как они.

— Это проблема именно нашей сборной из-за сложной логистики в географическом плане?
— Конечно, европейцам в этом смысле проще, потому что они живут и соревнуются тут. Недавно видел фотографию, как, вроде бы, Долль заезжал домой во время подготовки. В плане логистики им легче, а в плане понимания своего организма их этому учат с юношеских лет. Я как-то общался с норвежцами и узнавал у них про это. Там, если спортсмен скажет, что он устал, тренер не будет заставлять его. Он понимает, что если спортсмена ещё нагрузить, он устанет ещё сильнее. И ничего хорошего из этого не выйдет. У нас немного по-другому. У нас осталось из старой школы, что чем дольше и сильнее тренируешься, тем будет лучше. Это работает не для всех.

— Какая у вас цель на этот сезон – закрепиться любым способом на Кубке мира или спокойно отнесётесь к возвращению на Кубок IBU?
— С такими результатами и скоростью я не многим могу помочь сборной, так что рассчитываю, что меня переведут на Кубок IBU. Посмотрим, в конечном итоге решать всё будут тренеры. Я очень надеюсь, что скоро найду свою скорость и буду полезен для сборной России. Если тренеры отправят меня туда, я абсолютно адекватно к этому отнесусь. Знаете, когда я в прошлом году соревновался на Кубке IBU с тем же Йоханнесом Далле, все говорили, что это за ноунейм.

— А сейчас этот «ноунейм» боролся за подиум в спринте на этапе Кубка мира и мог отобрать бронзу у Елисеева. Это же говорит о том, что и вы готовы бегать на таком уровне, не так ли?
— Хочется в это верить (улыбается). Там и другие молодые норвежцы на подходе. Я отношу себя всё же к немного другому поколению. Мне нужно то, что я умел раньше. А они идут по нарастающей.

— Вам же тоже далеко не 35 лет, находитесь в абсолютно нормальном биатлонном возрасте.
— Вы правы, возраст чувствуется скорее ментально, чем физически. Тело слушается меня нормально, тяжелее искать ключи к нему. Есть люди, которым подходит любой лом. У меня с возрастом тяжелее происходит поиск отмычек для хорошей формы(смеётся). Это не многолетняя усталость. Просто раньше легче думалось. Сейчас очень много мыслей, это не всегда хорошо. Иногда надо уметь всё отпустить и немного подурачиться.

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