Стал известен состав женской сборной России по биатлону в эстафете в Эстерсунде

Определился состав женской сборной России по биатлону в эстафете на первом этапе Кубке мира в Эстерсунде (Швеция).

За сборную России побегут Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина, сказал старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.

Гонка начнётся завтра, 8 декабря, в 17:30 мск.