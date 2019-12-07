Стал известен состав женской сборной России по биатлону в эстафете в Эстерсунде
Определился состав женской сборной России по биатлону в эстафете на первом этапе Кубке мира в Эстерсунде (Швеция).
За сборную России побегут Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина, сказал старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.
Гонка начнётся завтра, 8 декабря, в 17:30 мск.
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