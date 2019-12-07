Дале: волновался перед стартом, но в целом справился с этапом
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале прокомментировал выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Швеция. Допустив лишь два промаха во время стрельбы стоя, он передал эстафету пятым.
«Проснулся утром и вроде бы чувствовал себя спокойно, но потом напряжение нарастало. Перед стартом волновался, но в целом справился с этапом. Конечно, можно было получше стрелять на «стойке», но я доволен, что на последнем круге смог догнать лидеров. Это моя первая такая победа », — передаёт слова Йоханнеса Дале корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
В итоге сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку, опередив команды Франции и Италии. Сборная России финишировала на четвёртой позиции.
Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде
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