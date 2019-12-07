Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде

Сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку 4х7,5 км на первом этапе Кубка мира по биатлону. Второе место заняла команда Франции. Судьбу золота решила на четвёртом этапе дуэль Йоханнеса Бё и Мартена Фуркада. Норвежец без труда обошёл француза на лыжне.

В споре за бронзу российская команда уступила итальянским биатлонистам. На первом этапе Матвей Елисеев использовал три дополнительных патрона на двух огневых рубежах и передал эстафету восьмым. Дмитрий Малышко неудачно отстрелял на первом же рубеже и зашёл на штрафной круг. Сборная России к окончанию второго этапа осталась на восьмом месте, но отставание увеличилось. Надежду на медаль вернул на третьем этапе Эдуард Латыпов, воспользовавшийся лишь одним дополнительным патроном. Александр Логинов получил эстафету пятым с отставанием от бронзы в 8 секунд. Логинов и Доминик Виндиш были равны в стрельбе, но на лыжне итальянец превзошёл россиянина.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км

1. Норвегия – 1:10.30,4 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).

2. Франция – отставание 32,3 (1+7).

3 Италия — +1.27,1 (0+8).

4. Россия — +1.41,4 (1+10).