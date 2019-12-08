Ишмуратова: не будем нахваливать Латыпова, чтобы не сглазить

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова прокомментировала выступление сборной России по биатлону в мужской эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Российская команда в составе Матвея Елисеева, Дмитрия Малышко, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова заняла четвёртое место.

«Не могу сказать, что расстроена таким результатом. Наши ребята боролись. Да, кто-то лучше выглядел, кто-то хуже, но они действительно бились. Пробежала наша четвёрка довольно прилично. Приятно видеть, что наши ребята составляют конкуренцию сильным сборным. Хорошо выглядел Эдуард Латыпов. Но не будем его нахваливать, чтобы не сглазить.

Когда Александр Логинов на последнем рубеже промахнулся, у меня, честно говоря, сердечко немножко упало. Подумала: «Что поделаешь, это спорт, борьба». Тем не менее Александр на своём этапе сделал всё очень грамотно. Раскладка сил правильная была, стрельбу контролировал. Всё нормально. Всегда приятно видеть борьбу. Надеюсь на второй и третий этапы Кубка мира. Будем ждать от выступления наших ребят чего-то большего.

Успех сборных Норвегии и Франции в эстафете не удивляет. Они из года в год стабильно демонстрируют хорошую скорость. И стрельба у них более-менее. А французы вообще с первого по четвёртое места заняли в недавней индивидуальной гонке. Итальянцы? Очень приличный здесь квартет в эстафете образовался», — цитирует Ишмуратову «Матч ТВ».