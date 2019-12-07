Логинов, подвинься. В сборной России по биатлону поменялся герой!

Бронза сборной России в мужской эстафете стала, пожалуй, самым запоминающимся событием прошлогоднего чемпионата мира в Эстерсунде. Елисеев, Поршнев, Малышко и Логинов в невероятно драматичной гонке со счастливой развязкой опередили французов и поднялись на пьедестал.



О том успехе перед мужской эстафетой на первом этапе Кубка мира не вспоминал только ленивый. Снова Эстерсунд, снова мы не в числе фаворитов и снова без Гараничева. Да и в составе по сравнению с бронзовой четвёркой чемпионата мира произошло только одно изменение: вместо Никиты Поршнева был заявлен Эдуард Латыпов.

Кто бы мог подумать, что именно Латыпов станет главным героем в этой эстафете!

Начинаем с самого дна

Елисеев весь первый круг шёл в середине группы, но попыток оторваться никто не делал. Перед стрельбищем Матвей обошёл нескольких оппонентов, однако затянул с первым выстрелом, а затем и допустил два промаха. 21-я позиция и почти 20 секунд отставания – явно не то начало, на которое мы рассчитывали.



На втором круге Матвей не бросился в погоню, а шёл в своём темпе. Со второго рубежа лидером ушёл немец Лессер, закрывший все 10 мишеней. В группе преследователей оказались итальянец, канадец, француз, австриец и швед. Елисеев снова ошибся первым выстрелом и проигрывал уже почти полминуты, а по ходу заключительного круга его отставание только росло. Последние метры первого этапа лучше всех прошли Лукас Хофер, Эмильен Жаклен и Феликс Ляйтнер, подтянувшиеся к Лессеру. Елисеев отправил в гонку Малышко восьмым, уступая уже 35 секунд.

Гараничева опять не поставили в эстафету. Тренер сборной России объяснил почему Малышко умеет стрелять, в Латыпове есть уверенность. А кандидатуру Бабикова даже не рассматривали.

Малышко подарки не принял

Начало второго этапа блестяще прошёл Бьонтегорд, подтащивший Норвегию к лидерам, а вот Малышко стартовые километры дались тяжело. За 1,3 км он проиграл немцы Хорну сразу 10 секунд. Казалось, как нельзя кстати на стрельбище в Эстерсунде поднялся сильный ветер. Немец «поймал» два круга, француз пошёл на лишние 150 метров, завозились на рубеже норвежец и австриец. У сборной России появился отличный шанс отыграть стартовое отставание, но вместо этого Малышко промахнулся четырежды и откатился в конец второго десятка. После третьей стрельбы Россия в том числе уступала Румынии, Беларуси и Польше.



С трудными погодными условиями лучше всего справился Томас Бормолини, но перед «стойкой» к нему подошла скандинавская связка Норвегии и Швеции. В самый ответственный момент не дрогнул Йеспер Нелин, ушедший на последний круг лидером. Быструю и точную стрельбу показал Кентен Фийон-Майе, ожививший шансы Франции на медаль. Здорово сработал и Малышко. Идеальная работа на стрельбище помогла Диме разом отыграть восемь мест и подняться на восьмую позицию. После половины гонки лидерство удерживала Швеция, опережая на 10 секунд. Норвегию и на 20 секунд Францию с Италией. Малышко на финишном круге проиграл ещё 10 секунд.

Эх, упустили бронзу! Россия совершила камбэк в эстафете, но осталась без медалей По ходу гонки сборная России шла на 18-м месте и проигрывала полторы минуты, но Эдуард Латыпов вытащил команду в борьбу за медали.

Неожиданный и приятный подвиг

Среди лидеров Тарьей Бё уже к первому рубежу настиг шведа Понсилуому. Мартин явно занервничал и ушёл на штрафной круг, пропустив вперёд француза и итальянца. Тем временем, Латыпов включил феноменальную скорость на первом круге и пришёл на стрельбище пятым! Один промах не сбил Эдуарда с толку. 40-секундное отставание от третьей команды уже не выглядело катастрофичным. Лишь бы сил хватило!



Латыпов бежал медленнее Бё и Детьё, зато преимущество Италии и Швеции таяло на глазах. Малоизвестный Каппеллари блестяще отработал «стойку», а вот швед задрожал и едва не ушёл на круг. Нас же гораздо больше интересовала стрельба Латыпова, и Эдуард не подвёл! Несмотря на хорошую скорость, россиянин не промахнулся ни разу и уступал итальянцу чуть больше полминуты. Были опасения, что Латыпову может не хватить сил, но он продолжил удивлять и радовать. Эдуард на морально-волевых удержал темп и вместе с Понсилумой почти достал сборную Италии.

Логинов бьётся за бронзу!

Финишёр сборной России Александр Логинов отправился на трассу вместе со своим «лучшим другом» Себастианом Самуэльссоном. Немного впереди был Виндиш, а борьбу за победу вели Йоханнес Бё и Мартен Фуркад, который разделяло 11 секунд. Первые километры заключительного этапа добавили тревоги российским болельщикам. Самуэльссон догнал Виндиша, а вот Логинов шёл с просветов. Как же не хотелось, чтобы подвиг Латыпова остался без награды!



На первой стрельбе Бё-младший ошибся один раз, а Мартен отстрелял чисто и отыграл ещё несколько секунд. Живее всех живых была и интрига в борьбе за бронзу. Самуэльссон на глазах своих болельщиков ушёл на штрафной круг и фактически вычеркнул хозяев соревнований из претендентов на пьедестал. Логинов и Виндиш отработали из шести патронов, однако Доминик опережал Сашу почти на 10 секунд и сохранил этот гандикап до второй стрельбы.

Россия без медали, обидно за Латыпова

Сюжет заключительной стрельбы получился просто потрясающим! Виндиш промахнулся раз и тщательно выцеливал каждый выстрел, в то время как Логинов палил как из автомата! И тут случился решающий промах последним патроном. Если бы не он, то россияне уходили бы на последний круг рядом с итальянцами, а то и впереди. Но биатлон никаких «бы» не знает, и Виндиш своим шансом воспользовался прекрасно. За золото тоже борьбы не получилось. Йоханнес снова подразнил Мартена одной ошибкой на рубеже, но легко разделался с ним на дистанции.



Логинов усложнить жизнь Виндишу не смог и на финише выглядел разочарованным. Схожие чувства испытывали и болельщики. Четвёртое место – результат не провальный, но всё-таки очень хотелось, чтобы лучшая гонка в карьере Латыпова принесли ему медаль. Будем надеяться, что эта эстафета станет переломным моментом в карьере 25-летнего биатлониста. Такой Латыпов, которого мы увидели в эстафете, реально способен на многое. Не исчезай, Эдуард!