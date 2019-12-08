Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе КМ по биатлону в Швеции
Сегодня, 8 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) пройдёт женская эстафета. Старт запланирован на 17:30 мск.
За сборную России выступят Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.
Ранее прошла мужская эстафета. Российская команда в составе Матвея Елисеева, Дмитрия Малышко, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова заняла четвёртое место. Победу в эстафете одержала сборная Норвегии. Второе место заняла Франция, призовую тройку замкнула команда Италии.
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