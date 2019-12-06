«Мы не виноваты в том, что происходит». Биатлонистка Куклина не боится ВАДА

Лариса Куклина – лучшая российская биатлонистка на данный момент. Она здорово пробежала спринт, а в индивидуальной гонке и вовсе была в одном выстреле от победы. Но и пятое место несомненный успех для спортсменки, которая только в прошлом сезоне дебютировала в сборной России. Зато как дебютировала – с победы в эстафете в Оберхофе.

Однако тогда Ларисе в целом не хватало лыжного хода. Сейчас ситуация изменилась, и в индивидуальной гонке Куклина уступила из наших только Мироновой. И то совсем чуть-чуть. 15 секунд от быстроногой Светланы на 15 км – ерунда. Остаётся надеяться, что ближайший исполком ВАДА позволит всей сборной России по биатлону продолжать выступать на соревнованиях в том же статусе.

— Лариса, поздравляем вас с лучшим результатом на Кубке мира. Какие чувства преобладают сейчас – радость от достигнутого или некоторое сожаление, что победа была так близка?

— Конечно же радость! Для меня это самое высокое место на Кубке мира, и я надеюсь, что будет ещё лучше. По поводу промахов ещё не успела детально посмотреть, но буду корить себя за них, потому что это были грубые ошибки, которые я допустила сама.



— Довольны ли лыжным ходом сегодня?

— Да, по трассе мне удалось держать хороший темп. Бежалось намного лучше, чем в спринте. Понравилось, что смогла на уровне отработать все пять кругов.



— В чём секрет такой классной подготовки к сезону?

— Тут нет никакого секрета. Я просто рада, что полностью доверилась тренерскому штабу в подготовительном периоде. Спасибо им большое, что во мне видят что-то, работают над моими ошибками. Я рада, что мы идём одним тандемом.

Эстафета не разочарует? Сразу три россиянки в топ-20, а Куклина – в «цветах» Россиянки воспользовались кошмарной стрельбой конкуренток. Куклина и Воронина установили свои личные рекорды. Ждём эстафету!

— Непонятная ситуация с отбором в команду влияла на вас?

— Психологически я являюсь устойчивым человеком. Возможно, возраст уже играет какую-то роль. Была уверена в себе. Я уже через многое прошла. Даже если бы не прошла отбор через Тюмень, то уверена, что отобралась бы потом через Кубки IBU, через «Ижевскую винтовку». Я знаю, что та работа, которую мы проделали, была не зря.



— Подстраивали ли индивидуально какие-то элементы подготовки специально для вас в сборной или все тренировались в едином режиме?

— Нет, мы все тренируемся одинаково в команде. Но мне очень нравится, что к каждой спортсменке при этом сохраняется индивидуальный подход, чего не было в те года, когда я работала со сборной. Сейчас мне намного проще найти контакт с тренером.



— Некоторые болельщики считают, что активное ведение социальных сетей может отвлекать от основной работы. Сегодня вы им ответили, что прекрасно готовы и в спортивной составляющей?

— Я никому отвечать не собиралась. В первую очередь я выполняю свою работу. Поймите, я никогда не буду мешать своей подготовке. Социальные сети – это второстепенная активность, и она идёт тогда, когда у меня есть на это время. На первом месте – тренировки и соревнования.

Куклина стала пятой на Кубке мира. И это после слабых выступлений на отборе! 5 декабря на этапе Кубка мира в Эстерсунде состоялась женская индивидуальная гонка. Две россиянки показали лучшие результаты в карьере.

— Теперь, когда вы знаете, что хорошо готовы к сезону, какие цели ставите?

— Я хочу показать то, на что способна, и то, над чем мы активно работали. А работали мы очень много. Самое главное, чтобы та работа дала плоды.



— Какие мысли у вас по поводу предстоящего исполкома ВАДА 9 декабря, где будет, по сути, решаться судьба российского спорта?

— Я об этом вообще не думаю. Вот не верите, но я не читаю ничего в интернете по этому поводу. Я ни разу не видела ни одной статьи на эту тему и, если честно, даже не хочу об этом знать. Нас это не должно касаться. Мы не виноваты в том, что происходит сейчас. Здесь надо искать проблему в другом месте, а не в нас, спортсменах, которые выступают в данный момент.