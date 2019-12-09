Самуэльссон: если россиян отстранят от ЧМ, то и на Кубке мира их быть не должно

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился ожиданиями от решения исполкома Всемирного антидопингового агентства по России. Ранее комитет ВАДА по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«ВАДА стоит следовать рекомендациям комитета и отстранить Россию. Интересно, будут ли в таком случае российские биатлонисты отстранены от чемпионата и Кубка мира. Если их не допустят на чемпионат мира, то и в Кубке мира они выступать на должны. Будет странно, если они продолжат выступать в Кубке мира, но при этом будут отстранены от чемпионата мира», — приводит слова Самуэльссона NRK.

Решение исполкома будет объявлено сегодня, 9 декабря.