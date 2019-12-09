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Самуэльссон: если россиян отстранят от ЧМ, то и на Кубке мира их быть не должно

Самуэльссон: если россиян отстранят от ЧМ, то и на Кубке мира их быть не должно
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился ожиданиями от решения исполкома Всемирного антидопингового агентства по России. Ранее комитет ВАДА по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«ВАДА стоит следовать рекомендациям комитета и отстранить Россию. Интересно, будут ли в таком случае российские биатлонисты отстранены от чемпионата и Кубка мира. Если их не допустят на чемпионат мира, то и в Кубке мира они выступать на должны. Будет странно, если они продолжат выступать в Кубке мира, но при этом будут отстранены от чемпионата мира», — приводит слова Самуэльссона NRK.

Решение исполкома будет объявлено сегодня, 9 декабря.

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