Судный день для России. Уничтожат ли российский спорт?

9 декабря ВАДА решит судьбу российского спорта. Россию могут удалить из спорта на несколько лет. Последствия буду ужасными, спасение есть?

08:00. Доброе утро, дорогие поклонники российского спорта. Сегодняшнее утро ещё можно смело называть добрым, потому что ближайшие 24 часа и даже больше наши спортсмены будут выступать под российским флагом на большинстве международных стартов, имея на то полное право. Но чуть более чем через сутки ситуация может кардинально измениться. Ведь 9 декабря в Лозанне состоится внеочередное заседание исполкома ВАДА, на котором будет решена судьба российского спорта перед Олимпийскими играми 2020 года в Токио.

Не хочется заранее пугать и нагнетать обстановку, но вряд ли мы услышим в понедельник хорошие новости. Две недели тому назад профильный комитет ВАДА предложил лишить Россию права выступать под своим флагом и проводить крупные международные старты. Если это рекомендации будут приняты, это станет самым серьёзным ударом по всему российскому спорту за все годы его существования.

Верим в лучшее. Но готовимся к самому неприятному.