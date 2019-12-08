Судный день для России. Уничтожат ли российский спорт?

08:00. Доброе утро, дорогие поклонники российского спорта. Сегодняшнее утро ещё можно смело называть добрым, потому что ближайшие 24 часа и даже больше наши спортсмены будут выступать под российским флагом на большинстве международных стартов, имея на то полное право. Но чуть более чем через сутки ситуация может кардинально измениться. Ведь 9 декабря в Лозанне состоится внеочередное заседание исполкома ВАДА, на котором будет решена судьба российского спорта перед Олимпийскими играми 2020 года в Токио.
Не хочется заранее пугать и нагнетать обстановку, но вряд ли мы услышим в понедельник хорошие новости. Две недели тому назад профильный комитет ВАДА предложил лишить Россию права выступать под своим флагом и проводить крупные международные старты. Если это рекомендации будут приняты, это станет самым серьёзным ударом по всему российскому спорту за все годы его существования.
Верим в лучшее. Но готовимся к самому неприятному.
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