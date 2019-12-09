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Драчёв: будем подавать апелляции, уходить в суды

Драчёв: будем подавать апелляции, уходить в суды
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв отреагировал на решение исполкома ВАДА единогласно поддержать рекомендации комитета по соответствию в вопросе санкций к России за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории. В частности, Россия была лишена права участия в крупнейших соревнованиях на 4 года.

«Могу подтвердить, что российский биатлон в этом году провёл более 250 тестов и все они отрицательные. Мы выполняли все необходимые требования РУСАДА и IBU. Все спортсмены чистые. На мой взгляд, здесь просматривается какой-то выгодоприобретатель, поскольку было принято политическое, а не спортивное решение.

Весь российский спорт отстранять, молодых спортсменов в том числе, которые в то время ещё ходили в школу, — это однозначно неверно. Спорт должен быть вне политики. Сильный спортсмен должен выступать и защищать цвета своей страны, а не нейтрального флага. Будем работать дальше, совместно работать и подавать апелляции, уходить в суды», — сказал Драчёв в эфире телеканала «Россия 24».

Россия на 4 года отстранена от участия в крупных международных соревнованиях
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