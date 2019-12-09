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Россия на 4 года отстранена от участия в крупных международных соревнованиях

Россия на 4 года отстранена от участия в крупных м
Россия на 4 года отстранена от участия в крупных международных соревнованиях
Другие / Прочие виды спорта 0

Исполком Всемирного антидопингового агентства единогласно одобрил рекомендации комитета ВАДА по соответствию о санкциях в отношении России в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Россия на четыре года лишена права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.

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