Шипулин: шансов немного, но за свой флаг нужно биться до конца

Олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал решение ВАДА отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах под национальным флагом на четыре года.

«Сегодняшнее решение ВАДА, к сожалению, не стало неожиданным. Это огромный удар по нашему спорту, которому сейчас предстоят очень непростые времена. В сложившихся обстоятельствах больше всего меня беспокоит судьба «чистых» спортсменов, которым придется доказывать своё право выступать на международных соревнованиях не только на стадионах, но и в кабинетах спортивных функционеров.

Я очень надеюсь, что будут предприняты все возможные шаги для того, чтобы защитить спортсменов. Однако все мы помним, как было перед Играми-2018 – никто со стороны МОК нам ничего не объяснил и шанса защитить себя фактически не дал.

У нас есть время для того, чтобы подать апелляцию. Я понимаю, что шансов немного, но за свой флаг нужно биться до конца», — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».