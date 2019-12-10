Тренер Бабикова: спортсмена отозвали, а винтовку — нет. Так работает СБР

Российскому биатлонисту Антону Бабикову купили обратный билет ещё до первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде, однако его винтовка оформлялась на вывоз из страны под общим разрешением, с оружием других спортсменов. И теперь она вернётся в Россию лишь тогда, когда прилетит вся национальная сборная. Об этом сообщил тренер спортсмена Виктор Никитин.



«Его отозвали, а оружие — нет. Безумие в том, что все знали: сразу из Эстерсунда Антон летит домой. Купили ему билет. Знали, но винтовку оформили так, чтобы он не смог её вывезти. Что теперь делать? Ждать, когда все приедут. Выступать он пока не сможет. Я же не могу забрать оружие у другого спортсмена и отдать ему, правильно? Так не бывает.

Вот так у нас работает СБР. Это очень некрасиво и непорядочно. Да, психологически ему всё это дается непросто. Но он будет бегать. И будет биться. И ещё всем всё докажет», — приводит слова Никитина «Спорт-экспресс»

Напомним, Бабиков должен был выступать с 10 по 16 декабря на третьем этапе Кубка России в Чайковском.



На этапе в Эстерсунде Антон занял 14-е место в индивидуальной гонке, не допустив ни одного промаха. В спринте о был 41-м с одним штрафным кругом.