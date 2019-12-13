Васильев: главное, чтобы у Мироновой от успеха голова не закружилась

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выступление россиянки Светланы Мироновой в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), где она завоевала бронзовую медаль.



«Это историческое, выдающееся для неё событие. Ещё и со штрафным кругом, это вообще здорово. Если будет стрелять на ноль, будет выигрывать, это сильно обнадеживает. Главное, чтобы голова не закружилась, потому что это первые успешные выступления на Кубке мира после длительного перерыва. В целом впечатляет, хорошо, молодец», — приводит слова Васильева «Р-Спорт».



Победу в гонке одержала действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер. Второй стала представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд. Этап в Хохфильцене завершится 15 декабря.



Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

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