Логинов: микротравмы мешают и на дистанции, и в повседневной жизни

Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), после финиша он поделился своими ощущениями.



«Отчасти получилось держать довольно высокую дистанционную скорость – это положительный момент. Но мне ещё нужно искать свою лучшую форму. Кроме того пока мешают микротравмы, которые не только на дистанции чувствуются, но и в повседневной жизни. Однако если сравнивать со спринтом в Эстерсунде, то я чувствую себя лучше.



Решение ВАДА? Мне трудно что-то сказать по этому поводу, хотя бы потому, что прямо сейчас у меня голова только гонкой занята», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Логинов занял третье место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Вторым финишировал француз Симон Детьё. Четвёртым стал ещё один представитель России Матвей Елисеев.

Й. Бё выиграл биатлонный спринт в Хохфильцене, у Логинова – бронза