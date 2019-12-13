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Логинов: микротравмы мешают и на дистанции, и в повседневной жизни

Логинов: микротравмы мешают и на дистанции, и в повседневной жизни
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), после финиша он поделился своими ощущениями.

«Отчасти получилось держать довольно высокую дистанционную скорость – это положительный момент. Но мне ещё нужно искать свою лучшую форму. Кроме того пока мешают микротравмы, которые не только на дистанции чувствуются, но и в повседневной жизни. Однако если сравнивать со спринтом в Эстерсунде, то я чувствую себя лучше.

Решение ВАДА? Мне трудно что-то сказать по этому поводу, хотя бы потому, что прямо сейчас у меня голова только гонкой занята», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Логинов занял третье место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Вторым финишировал француз Симон Детьё. Четвёртым стал ещё один представитель России Матвей Елисеев.

Й. Бё выиграл биатлонный спринт в Хохфильцене, у Логинова – бронза
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