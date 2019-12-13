Й. Бё выиграл биатлонный спринт в Хохфильцене, у Логинова – бронза

Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Вторым финишировал француз Симон Детьё.

Четвёртым стал ещё один представитель России Матвей Елисеев.

Лидер общего зачёта Кубка мира француз Мартен Фуркад выступил неудачно, он допустил два промаха и стал лишь 10-м.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия

Мужчины. Спринтерская гонка

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 25:07.8 (0+1).

2. Симон Детьё (Франция) — +7,8 (0+1).

2. Александр Логинов (Россия) — +14,6 (0+0).

3. Матвей Елисеев (Россия) — +20,6 (0+0).

4. Лукас Хофер (Италия) — +20,8 (0+1).

5. Тарьей Бё (Норвегия) — +23,4 (0+2)...

10. Мартен Фуркад (Франция) — +38,8 (0+2)...

27. Дмитрий Малышко (Россия) — +1:11,5 (0+2)...

34. Никита Поршнев (Россия) — +1:30,9 (0+1)…

44. Евгений Гараничев (Россия) — +1:40,8 (1+2)...

75. Эдуард Латыпов (Россия) — +2:29,4 (1+2)...

