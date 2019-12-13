Хованцев подвёл итоги выступления российских биатлонистов в спринте

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвёл итоги выступления мужской команды в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.



«Сегодня Елисеев и Логинов поменялись местами. Они же были третьим и четвёртым ещё и в Эстерсунде. Отличная стрельба, но пока уступаем ногами. Видно, что Логинов добавил ногами, но пока этого недостаточно. Когда будет разбегаться, будет бороться с лидерами. Сегодня была возможность хорошо выступить ещё и у Димы Малышко. Он слишком хотел попасть на «стойке», а в таких ситуациях обычно случаются промахи. А если бы стрельнул чисто, уходил бы лидером с рубежа. Он жаждал попасть ещё и потому, что хотел реабилитироваться за эстафету в Эстерсунде.



У Латыпова была проблемная «лёжка». Все выстрелы ушли наверх. Похожая стрельба была и у Логинова, всё под габариты. Мы с Максимом Максимовым стояли и подпрыгивали после каждого выстрела. Но молодец, что всё закрыл. Очень хороший результат в целом для команды. Хотелось бы, чтобы добавили в лыжном ходе ребята», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Й. Бё выиграл биатлонный спринт в Хохфильцене, у Логинова – бронза