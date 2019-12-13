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Малышко: был уверен в «стойке», но именно там потерял концентрацию

Малышко: был уверен в «стойке», но именно там потерял концентрацию
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, где он занял 27-е место, допустив два промаха на втором огневом рубеже.

«По ходу чувствовал себя неплохо. Конечно, я вижу результат Елисеева, с которым мы бежали в близком темпе. Это даёт понимание, где я мог бы быть сегодня. «Лежку» отработал достойно, концентрировался, потому что обычно с ней у меня обычно проблемы. В «стойке» я был уверен, но именно там потерял концентрацию. Я думаю, что это больше психологическая проблема.

Меня гнали, вели по хорошему времени, я очень хотел отработать на ноль. Появился мандраж, из-за чего допустил два промаха. Не скажу, что у меня получился быстрый разгон. В целом состояние было хорошее, даже на втором круге чувствовал, что запас есть. А вот на последнем было тяжеловато», — передаёт слова Малышко корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Бё. Вторым финишировал француз Симон Детьё. Россиянин Александр Логинов занял третье место, четвёртым стал Матвей Елисеев.

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