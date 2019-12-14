Юрлова — о проигрыше норвежке: не думала, что Рёйселанд так быстро меня догонит

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала работу на заключительном этапе во время эстафетной гонки в Хохфильцене, Австрия.

«У меня не было специальной тактики. Не было времени втягиваться. Как только Светлана передала мне эстафету, я решил бежать на полную катушку, потому что переживала за свою стрельбу. Думала, если буду держать хорошую скорость на дистанции, получится создать небольшое преимущество.



Очень обидно, что сегодня мне не хватило сил на последнем круге. Победа была так близко. Когда я уходила на последний круг, тренеры кричали, что отрыв составляет 12 секунд. Про себя я подумала, что это очень большое преимущество для такого короткого круга. Не думала, что Марте так быстро меня догонит», — сказала Юрлова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.

Сборная России (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Юрлова-Перхт) лидировала большую часть эстафетной гонки, но упустила победу на последнем круге и стала второй. Победу одержала команда Норвегии. Третьими стали представительницы Швейцарии.