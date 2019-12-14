«Патрон улетел в будку с людьми». Казус на стрельбе не лишил Россию медали

Женская сборная России по биатлону едва не повторила легендарный успех Оберхофа образца прошлого сезона. Екатерина Юрлова-Перхт приняла эстафету лидером, однако сумасшедшая скорость норвежки Рёйселанд не позволила удержать победу. К тому же россиянка пережила настоящий стресс на первой стрельбе, который мог выбить из ритма кого угодно, но только не Юрлову.

Смеяться или плакать? Российские биатлонистки почти добыли золото в эстафете Первое место у сборной России отняла норвежская ракета. Она оказалась слишком быстра.

— Вы очень быстро начали свой этап и шли два круга в темпе Рёйселанд. Таким и был план?

— У меня не было специальной тактики. Не было времени втягиваться. Как только Светлана передала мне эстафету, я решил бежать на полную катушку, потому что переживала за свою стрельбу. Думала, если буду держать хорошую скорость на дистанции, получится создать небольшое преимущество.



— Что у вас случилось на первой стрельбе, когда перед последним выстрелом была заминка?

— Там произошёл самострел. Такое иногда бывает, к сожалению, на винтовках. Это говорит либо о качестве патрона, либо это просто работа затвора. Я не успела положить палец на курок, как уже произошёл выстрел. По моим ощущениям, патрон улетел в будку, где сидели люди. Если честно, я так испугалась, что сразу достала следующий патрон. Успела посмотреть, что там всё нормально, все живы и здоровы (улыбается). Это было необычно. Я с таким сталкиваюсь впервые на этапах Кубка мира.



— Вы всегда успешно выступаете на этапе в Хохфильцене. Это одно из любимых мест для вас?

— Конечно, мне нравится это место. Во-первых, это Австрия (смеётся). Не чужое для меня место, как вы понимаете. Тут много австрийцев, которые знаю меня, моего мужа и всегда меня поддерживают. Раньше он работал непосредственно на этом стадионе. Все подходят, поздравляют, желают удачи. Это очень помогает. И хочу выразить особую благодарность нашим болельщикам. Была какая-то неимоверная поддержка, наши стояли на протяжении всей трассы. После каждого выстрела слышала их. Большое им спасибо!

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— У сборной России три медали в трёх гонках в Хохфильцене. Как объяснить такое преображение?

— У нас сильная команда. Возможно, в Эстерсунде что-то не получилось. А так у нас нам тоже были неплохие места в командных гонках.



— Последние годы вся надежда в женской сборной России была на вас. Сейчас появилась Светлана Миронова, которая готова быть лидером. В этом плане легче, что теперь кто-то другой может взять на себя роль финишёра в эстафетах?

— Я очень рада за Свету. Она находит себя в стрельбе, потому что ходом она уже давно показывает хорошие результаты. По составу на этапы это решать тренерам. Вчера наш штаб сказал, что побегу последний этап, и я побежала (смеётся). Вообще любой этап даётся сложно, особенно когда девчонки хорошо работают и передают тебе эстафету в лидерах. Очень обидно, что сегодня мне не хватило сил на последнем круге. Победа была так близко. Когда я уходила на последний круг, тренеры кричали, что отрыв составляет 12 секунд. Про себя я подумала, что это очень большое преимущество для такого короткого круга. Не думала, что Марта так быстро меня догонит.



— Какие эмоции сейчас преобладают всё-таки?

— Я постаралась абстрагироваться от всех отрицательных эмоций. Я искренне рада за нашу команду, очень рада за девчонок, которые отлично выступили на своих этапах. Поздравляю всех болельщиков и не сомневаюсь, что у нас замечательная команда, которая готова бороться на протяжении всего сезона.

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— Анатолий Хованцев сказал после гонки, что у вас ещё есть резерв.

— Конечно, есть. Если бы я сегодня обошлась без этих двух дополнительных патронов, это было бы ещё преимущество в 10 секунд. Возможно, тогда Марта не догнала бы меня. Есть над чем работать.



— Скоро вы опять примете участие в «Рождественской гонке». Такие мероприятия не нарушают подготовку между этапами?

— «Рождественская гонка» для меня является не совсем соревнованием, а шоу. Так чудесная атмосфера праздника, поэтому я горжусь тем, что организаторы этой гонки приглашают меня уже в шестой раз. А перерыв между этапами в Анси и Оберхофе довольно большой, так что на подготовку участие в этой гонке не повлияет.