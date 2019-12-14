Логинов: серебро девушек в эстафете не удивило, но придало большой заряд
Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал успешное выступление женской сборной России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия. Напомним, российские девушки завоевали серебряную медаль, уступив лишь норвежкам.
«Если честно, очень-очень за них рад! Смотрели эту гонку вместе с Димой Малышко, перед тем как выйти на нашу пристрелку. Это был большой заряд позитива. Очень приятно, что они выиграли медаль.
Удивила ли медаль? Нет, мы с Димой перед стартом обсуждали расклады и пришли к мнению, что сегодня наши девушки могут взять медаль, потому что они явно находятся в хорошем состоянии. По вчерашней гонке было видно, что они готовы», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
- 14 декабря 2019
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