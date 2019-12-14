Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии

Женская сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку 4х6 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, Австрия. Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд стали обладательницами золотых наград, несмотря на штрафной круг и семь дополнительных патронов.
Сборная России (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт) лидировала большую часть гонки, но упустила победу на последнем круге и стала второй.
Третьими финишировали представительницы Швейцарии (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Айта Гаспарин, Лена Хекки).
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Эстафета, 4х6 км
1. Норвегия — 1:10:04.7 (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов)
2. Россия — +8.2 (0+5)
3. Швейцария — +1:04.1 (1+9)
4. Украина — +1:09.2 (0+8)
5. Канада — +1:09.9 (0+7)
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