Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии

Женская сборная Норвегии выиграла эстафетную гонку 4х6 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, Австрия. Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд стали обладательницами золотых наград, несмотря на штрафной круг и семь дополнительных патронов.

Сборная России (Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт) лидировала большую часть гонки, но упустила победу на последнем круге и стала второй.

Третьими финишировали представительницы Швейцарии (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Айта Гаспарин, Лена Хекки).



Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия

Женщины. Эстафета, 4х6 км



1. Норвегия — 1:10:04.7 (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов)

2. Россия — +8.2 (0+5)

3. Швейцария — +1:04.1 (1+9)

4. Украина — +1:09.2 (0+8)

5. Канада — +1:09.9 (0+7)