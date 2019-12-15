Норицын — о гонке преследования: волнения нет, период акклиматизации уже прошёл

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын поделился ожиданиями от женской гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
«В субботу съездили на награждение, поговорили немного о гонке преследования. Волнения нет, все понимают, что нужно было эмоционально успокоиться.
От всех хотелось бы увидеть чистую стрельбу. На трассе готовность у нас в порядке. Острый период акклиматизации уже прошёл. У Кати Юрловой-Перхт всё в порядке. Её ход — 30 секунд проигрыш в спринте, такой же был в Эстерсунде. А что после финиша эстафеты были эмоции… Это даже хорошо, что не держала в себе», — заявил Норицын в эфире «Матч ТВ»
Напомним, женская гонка преследования в Хохфильцене идёт в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию события.
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