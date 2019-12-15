Тандерволд раскрыла секрет своего успеха после гонки преследования в Хохфильцене
Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала своё выступления в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Имея второй стартовый номер, она допустила один промах и финишировала третьей.
«Я счастлива. Никогда не стартовала из лидирующей группы, поэтому это было странно. Когда бежала с Тириль, то вроде бы держала её темп, хотя мне проще было бежать одной, потому что я пока не готова с ней соперничать на всей дистанции. Секрет моего успеха? Конечно, стрельба. Когда я могу стрелять чисто, знаю, что способна добиваться результата», — передаёт слова Тандерволд корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Лучший из россиянок в гонке стала Светлана Миронова. С четырьмя промахами она финишировала 11-й.
Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Миронова — 11-я
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