Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Тандерволд раскрыла секрет своего успеха после гонки преследования в Хохфильцене

Тандерволд раскрыла секрет своего успеха после гонки преследования в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала своё выступления в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Имея второй стартовый номер, она допустила один промах и финишировала третьей.

«Я счастлива. Никогда не стартовала из лидирующей группы, поэтому это было странно. Когда бежала с Тириль, то вроде бы держала её темп, хотя мне проще было бежать одной, потому что я пока не готова с ней соперничать на всей дистанции. Секрет моего успеха? Конечно, стрельба. Когда я могу стрелять чисто, знаю, что способна добиваться результата», — передаёт слова Тандерволд корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Лучший из россиянок в гонке стала Светлана Миронова. С четырьмя промахами она финишировала 11-й.

Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Миронова — 11-я
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019