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Норицын: ошибки Мироновой? Она о них знает. Особенно выделю Резцову

Норицын: ошибки Мироновой? Она о них знает. Особенно выделю Резцову
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал результаты подопечных в женской гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.

«На рубежах сегодня нужно было работать лучше, тем более ход позволял. Промахи Мироновой? Её ошибки. Она их видела. Начала быстрее работать на рубежах и не справилась. У неё такое бывает, и она знает об этом. Думаю, исправится.

Особенно хотелось бы отметить Кристину Резцову, она боролась на протяжении всей дистанции. Сегодня у неё лучший ход в команде. На финишном круге бежала в ногу с Марте Рёйселанд и полностью дотерпела.

Если оценивать этап в целом, то выступления порадовали — были медали, прекрасная эстафета. Плюс ко всему девчонки добавили ходом, пришли в себя после Эстерсунда. Сейчас команда в целом ровная», — передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Миронова — 11-я
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