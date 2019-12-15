Белозёров: нацеливались на топ-5, в голове держали топ-3

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал результат эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Сборная России заняла шестое место, гонку выиграла сборная Норвегии.

«Я являюсь максималистом, так что, конечно, недоволен результатом эстафеты. Официально мы нацеливались на топ-5, хотя в голове, конечно, держали топ-3. Это было реально в данной ситуации. Матвей заложил положительную основу на первом этапе, хотя ему по физиологии сложно бежать три гонки подряд. Он не провалил этап, нормально отработал.

Неожиданно было видеть то, что произошло на втором и третьем этапах – не самых сложных в эстафете. Латыпов сам себя устроил отдых, не попав в пасьют, поэтому сразу ему сказали, что будем рассматривать в эстафете. По его скованным движениям чувствовалась, что он перегорел. Хотя он молодец, что единственный в команде справился со стрельбой», — передаёт слова Белозёрова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.