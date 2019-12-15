Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Австрии, россияне — 6-е

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету 4х7,5 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Судьба золота решилась на последнем круге в дуэли Йоханнеса Бё с немцем Бенедиктом Доллем. Третьими стали французы.

Сборная России заняла шестое место. На первом этапе Матвей Елисеев воспользовался двумя дополнительными патронами, но отстал от лидера на 25 секунд. Стрельба Эдуарда Латыпова была безупречной, но отставание только увеличилось. Дмитрий Малышко после «стойки» зашёл на штрафной круг, увеличив отставание сборной России от возглавлявших эстафету немцев до полутора минут. Александр Логинов использовал три дополнительных патрона и не смог улучшить позицию российских биатлонистов.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия

Мужчины. Эстафета 4x7,5 км

1. Норвегия – 1:14.44,2 (1 штрафной круг +7 дополнительных патрона)

2. Германия – отставание 2,0 (0+6)

3. Франция – +51,9 (1+8)…

6. Россия — +2.01,7 (1+8).