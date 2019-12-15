Хованцев: не думаю, что Бабиков мог бы пробежать эстафету в Хохфильцене

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев, комментируя результат мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильценен (Австрия), заявил, что пока замен в составе команды не будет. Российская сборная заняла шестое место, а выиграла эстафету сборная Норвегии.

«Даже с учётом состояния Поршнева и Латыпова никаких замен пока не будет. Из резервной команды явным кандидатом является Карим Халили. Он лидирует среди наших на Кубке IBU.

Бабиков? Не думаю, что он мог бы пробежать эстафету в Хохфильцене. У него был такой проигрыш ногами в Швеции, который не компенсируешь никакой стрельбой. В целом этапом доволен, но эстафету мы сегодня завалили», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.